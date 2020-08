Rimini: controlli dei Carabinieri: 2 denunce in stato di libertà

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, che, in ossequio alle direttive del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Col. Giuseppe Sportelli, interesseranno tutta la provincia al fine di incrementare la percezione della sicurezza tra i cittadini e contrastare efficacemente le varie forme di delittuosità sul territorio, hanno effettuato una serie di controlli al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e degrado urbano:

Nel pomeriggio del 06 agosto, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, guidati dal Maresciallo Maggiore Marco Manconi, con il supporto delle unità cinofili e del personale della Polizia Locale di Rimini, hanno passato al setaccio il parco pubblico XXV Aprile, identificando una trentina di giovani intenti a bivaccare.

In particolar modo è stato deferito in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, B.I., tunisino di anni 20, trovato in possesso di gr. 25 (venticinque) di marijuana.

Un 19/enne, anch’egli di origini tunisine, è stato altresì segnalato alla locale Prefettura per uso di stupefacenti, il giovane aveva con sé gr. 0,5 di marijuana destinata all’uso personale.

Durante la serata, a Marina Centro, i medesimi Carabinieri della Stazione Porto hanno deferito in stato di libertà per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, P.L., minorenne di origini milanesi, poiché veniva sorpreso subito dopo aver acquistato dei prodotti all’interno di una tabaccheria, utilizzando una banconota falsificata detenuta asseritamente in buona fede.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.