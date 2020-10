Rimini: controlli dei Carabinieri – 3 persone denunciate in stato di libertà ed altrettanti segnalati per uso di stupefacenti.

Intenso weekend di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, hanno intensificato la presenza sul territorio ponendo in essere servizi preventivi e repressivi finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti ed abuso di quelle alcoliche nonché al rispetto delle norme del Codice della Strada. La tipologia dei servizi effettuati, che rientra in una strategia di ancor più imponente azione preventiva messa in atto dal Comando Provinciale ed alla luce delle ultime disposizioni normative finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19.

In particolare da ieri sera a questa mattina all’alba 14 carabinieri di reparti dipendenti di questa Compagnia capeggiati dal S.Tenente Franco Carbone, Comandante della Sezione Radiomobile, hanno conseguito i seguenti risultati:

– un cittadino ivoriano T.A., classe 1999, senza fissa dimora, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato. L’uomo è stato riconosciuto da un turista della provincia dell’Aquila quale autore del furto del proprio I-Phone avvenuto la scorsa settimana. Il denunciante mentre passeggiava a Miramare aveva riconosciuto l’uomo che gli aveva strappato dalle mani il proprio telefono, segnalando la circostanza al numero di emergenza del 112, permettendo ai militari intervenuti di bloccare il sospettato che veniva poi accompagnato in caserma, per gli accertamenti del caso e poiché sprovvisto dei documenti;

– un senegalese C.B., classe 1986, senza fissa dimora, segnalato all’utenza del 112 dal titolare di un market sito in viale Regina Elena, è stato sorpreso dai carabinieri della pattuglia intervenuta mentre tentata con insistenza di utilizzare una carta di credito rubata per pagare delle bevande alcoliche e prodotti per la persona. Da successivi accertamenti il titolo di credito risultava asportato ai danni di una ragazza riminese. L’indagato è stato quindi deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito.

– un peruviano P.V.C.A., classe 2000, controllato in viale Principe di Piemonte è stato è stato deferito in stato di libertà perché inosservante delle normative riguardanti il soggiorno nel territorio italiano;

– un senegalese, 28/enne, identificato sul lungomare Spadazzi, sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di modica quantità di stupefacente (gr. 2 circa) tipo Marijuana, per i quali è stato segnalato alla competente autorità amministrativa, mentre analoga segnalazione è scattata nei confronti di due tunisini, 20/enni, che controllati sul lungomare Murri sono stati trovati in possesso di modica quantità di marijuana, dichiarandone di farne uso personale;

Nel corso del servizio è stato passato al setaccio il Parco Murri di Bellariva ove veniva trovato un giaciglio già utilizzato dai vagabondi e senzatetto quale luogo di riparo.

I controlli sono successivamente proseguiti nei locali pubblici più affollati di Marina Centro, Bellariva e Miramare. Nello specifico sono stati ispezionati cinque esercizi pubblici in presenza dei rispettivi titolari e controllato il rispetto del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine nel rispetto delle normative per il diffondersi del Covid 19.

Successivamente il dispositivo svolto dai Carabinieri si è spostato in strada ove si è proceduto al controllo di 11 prostitute e 2 transessuali che attendevano clienti occasionali nella zona di Bellariva e Miramare.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.