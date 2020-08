Rimini, controlli della Polizia di Stato presso i parchi pubblici: arrestato uno straniero per spaccio di sostanza stupefacente

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha proceduto ad effettuare diversi controlli nell’area dei parchi e giardini pubblici del tratto del lungomare Sud.

Oltre a diversi interventi, tutti finalizzati al controllo di persone sospette, senza fissa dimora o moleste, è stato tratto in arresto un cittadino albanese resosi responsabile di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, intorno alle ore 15, una Volante, durante lo svolgimento dei richiamati servizi, all’altezza del parco Regina Margherita, notava due ragazzi intenti a parlare e, qualche istante dopo, uno dei due cedeva all’altro un involucro, ricevendo in cambio delle banconote.

Dal controllo effettuato dagli agenti, emergeva che l’involucro ceduto dal cittadino albanese era sostanza stupefacente del tipo Cocaina.

A seguito della perquisizione, il cittadino albanese, di anni 31, irregolare sul Territorio Nazionale, risultava essere di essere in possesso di altre due dosi di Cocaina ed euro 226,60 in contanti, frutto dell’attività delittuosa.

Lo straniero veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’altro ragazzo di anni 29, di origini campane, veniva segnalato amministrativamente quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nel corso del pomeriggio di controlli, sempre nella stessa zona, all’altezza del civico 153 di Viale Regina Margherita, una donna di origine dominicana, qui in vacanza con la famiglia, aveva smarrito il figlio, dell’età di 5 anni, mentre era intenta a fare compere in un negozio.

Grazie alle ricerche effettuate dagli uomini della Polizia di Stato, il piccolo veniva ritrovato, confuso e smarrito, all’altezza del civico 115 e riconsegnato alla madre.