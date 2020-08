Rimini. Controlli dell’arenile e contrasto alla prostituzione: 13 verbali e 8 persone identificate dalla Polizia locale nel tratto compreso tra i bagnini 57 e 140

Questo l’obbiettivo dell’attività della Polizia locale di Rimini che, nella notte tra il 4 e il 5 agosto, ha svolto servizio nel tratto di arenile compreso tra i bagni 57 e 140. Un’operazione che ha portato alla notifica di 13 verbali (da 400 euro l’uno) per esercizio della prostituzione e all’identificazione di altre 8 persone sospette. Insieme agli agenti della Polizia locale sono stati impiegati anche Pablo e Thor, i due cani addestrati per l’ordine pubblico, in forza all’Unità cinofila.

Oltre al contrasto alla prostituzione i controlli si sono concentrati sull’ordine pubblico all’interno dell’arenile, con controlli sulla spiaggia e nel lungomare. L’intervento più significativo è stato quello che ha portato all’identificazione e all’allontanamento di 8 persone sospette che, oltre a destare l’attenzione degli agenti con comportamenti ed atteggiamenti ambigui, avevano anche accesso un falò sull’arenile, noncuranti dei divieti e dei relativi rischi.

“Spiaggia e lungomare – spiega l’Amministrazione comunale di Rimini – sono queste le zone della città su cui stiamo concentrando controlli e sanzioni in un momento cruciale dell’estate. Aldilà dell’importante attività di controllo e contrasto, la presenza degli agenti è fonte di rassicurazione da parte dei cittadini. L’utilizzo di Pablo e Thor, i cani addestrati proprio per l’ordine pubblico, vanno proprio nella doppia direzione di aumentare l’effetto di deterrenza verso la criminalità e la sensazione di sicurezza da parte dei cittadini”.