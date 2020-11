Rimini. Controlli nella notte di Halloween dei Carabinieri – 4 persone denunciate in stato di libertà

Intensi controlli durante la notte di Halloween dai Carabinieri della Compagnia di Rimini.

La tipologia dello specifico servizio effettuato, che rientra in una strategia di ancor più imponente azione preventiva messa in atto dal Comando Provinciale per il rispetto dell’uso delle protezioni individuali e distanziamento sociale con finalità di contrasto della diffusione del virus COVID-19. Le pattuglie impiegate avevano anche il compito di vigilare su eventuali feste private ed assembramenti nelle piazze o in strada, organizzati dai giovani in occasione della ricorrenza richiamata, considerata la chiusura dei pubblici esercizi. I Militari infatti hanno richiamato l’attenzione di numerosi giovani presenti in centro fino a tarda ora al rispetto dell’uso della mascherina. Nel complesso le pattuglie hanno costantemente vigilato lungo tutta la zona del centro Storico, Borgo Marina e Marina Centro. Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate 85 persone e 47 veicoli, contestate 8 infrazioni al codice della strada.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.