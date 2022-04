Rimini. Controlli straordinari nelle zone urbane

Condividi l'articolo

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Questura di Rimini.

Negli ultimi tre giorni sono stati intensificati i controlli nel centro cittadino, organizzando servizi straordinari di controllo del territorio volti a rafforzare l’attività di prevenzione e repressione dei reati. Il servizio ha visto la partecipazione sinergica delle Volanti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità cinofila di Bologna.

Nella giornata di mercoledì l’attività straordinaria di controllo si è concentrata nella zona di Spadarolo e di Rimini Celle.

Giovedì è stata attenzionata la zona della Stazione Centrale e del centro Storico mentre venerdì l’attività di prevenzione e controllo del territorio si è concentrata nella zona di Miramare e rimini Sud. In queste zone i controlli saranno intensificati nelle prossime settimane.

Nel pomeriggio di giovedì l’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti è stata condotta con l’ausilio dell’unità cinofila di Bologna. Volanti e unità cinofila hanno scandagliato i parchi della città da Parco Marecchia a Parco Renzi, passando dall’invaso del Tiberio, Borgo san Giuliano, fermata metromare Kennedy, stazione e parcheggi limitrofi.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, durante il normale servizio di controllo del territorio, transitando in viale Melucci una volante della Polizia ha effettuato controlli ad alcune autovetture in transito: due soggetti albanesi di 38 e 31 anni sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e per Inottemperanza all’Ordine del Questore di abbandonare il Territorio Nazionale.

Nel pomeriggio di ieri un altro soggetto, albanese di 23 anni, è stato fermato dopo aver prelevato dagli scaffali della merce per poi pagarne solo una parte. Immediatamente bloccato, è stato denunciato per tentato furto.

L’operazione di controllo straordinario è durata 3 giorni al termine del quale si registrano 296 persone identificate, di cui 116 con precedenti, e 120 veicoli controllati.

Servizi mirati di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane e saranno concentrate nelle zone più critiche della città.