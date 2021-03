RIMINI. Controllo del territorio dei Carabinieri. Violazione disposizioni anti-Covid: sanzionati due titolari di bar in centro e disposta la chiusura per 5 giorni

I Carabinieri della Compagnia di Rimini nel corso del fine settimana, 27-28 febbraio, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto del D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, nonché al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, spaccio e uso stupefacenti.

In particolare, nel centro cittadino di Rimini, i Carabinieri impiegati nei servizi di controllo per il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19, hanno provveduto a sanzionare, con contestuale chiusura per gg. 5, i titolari di n. 2 bar per assembramenti di avventori dinnanzi ai locali intenti a consumare bevande ed alimenti.