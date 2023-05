Rimini. CONVEGNO DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI SULLE TECNICHE DEL FAST CLOSING

Rimini, 6 maggio 2023 – L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini organizza martedì 9 maggio il convegno dal titolo Fast Closing: “Done is better than perfect” come chiudere il bilancio ogni mese.

Il fast closing è l’esigenza di chiudere i conti aziendali e calcolare i risultati in pochi giorni. Non è un adempimento fiscale, ma il calcolo utile all’impresa che deve decidere in tempi rapidi. Le procedure di fast closing guardano alla rapidità più che alla precisione fiscale, perché lo strumento da preparare privilegia l’utilità immediata di disporre di valori di bilancio affidabili utili a prendere decisioni efficaci in tempo reale.

Dalle 15.00, alla sala convegni dell’Ordine in Corso d’Augusto 108, si aprirà l’appuntamento il Prof. Alessandro Capodaglio Docente a contratto presso UNIBO. A seguire la Dott.ssa Francesca Giuccioli Software analyst area imprese Passepartout SpA, il Dott. Andrea Argelli dell’Area imprese e commercialisti Passepartout SpA, ilDott. Simone Casadei Valentini Direttore Progettazione, Assistenza, Formazione Passepartout SpA.