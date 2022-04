RIMINI. Convocazione del Consiglio comunale: Giovedì 7 aprile h 18,30

Condividi l'articolo

Vista la disposizione della Presidente, il Consiglio Comunale è convocato in seduta di 1° convocazione in sola presenza, nella giornata di giovedì 7 aprile alle ore 18,30 per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno indicati nell’allegato.

La seduta è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti, con l’obbligo di indossare la mascherina.

La seduta è disponibile anche in diretta streaming: sul nuovo canale youtube del Consiglio comunale

Sul canale del Consiglio Comunale https://www.magnetofono.it/streaming/rimini/

raggiungibile anche dal sito del Comune di Rimini https://www.comune.rimini.it/amministrazione/organi-di-governo/consiglio-comunale