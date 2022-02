Rimini. Coppia in manette, villa perquisita: coca, cartucce, coltelli e migliaia di euro

Condividi l'articolo

Da qualche tempo alla polizia locale di Rimini erano giunte segnalazioni di persone che parevano aggirarsi armate nei pressi di un’abitazione in piazzale Cesare Battisti, di fronte alla stazione di Rimini, abitata da una coppia di stranieri.

La scorsa notte, intorno all’una e trenta, nove agenti, insieme al cane antidroga Bruce, sono entrati in azione dopo aver atteso che la coppia rientrasse a casa. Per prima cosa hanno mostrato il mandato di perquisizione, poi hanno rovistato dappertutto in cerca di droga e armi. Dal comodino della camera da letto sono spuntati poco meno di tre grammi di cocaina oltre a due coltelli a serramanico ancora intrisi della sostanza stupefacente. In una scatola di cartone a fianco del comodino, invece, gli agenti hanno rinvenuto 25 cartucce per pistola di vario calibro, 1.100 pesos cubani e un paio di banconote da 20 euro risultate false.

Sempre nella camera da letto erano stati nascosti in un sacchetto oltre 9 mila euro in banconote da 20, 50 e 100 euro. Dentro un grande vaso, invece, c’erano quattro pugnali di varie dimensioni. Sequestrato anche il materiale per il confezionamento della droga. La perquisizione poi si è spostata in un altro appartamento nello stesso stabile, riconducibile sempre alla coppia, dove in uno sgabuzzino chiuso a chiave sono stati trovati grazie al fiuto del cane antidroga Bruce tre panetti di hashish per un peso complessivo di 340 grammi e cinque dosi di cocaina per un peso complessivo di 40 grammi. Passata al setaccio anche la Bmw X6 di proprietà del tunisino dove all’interno sono state sequestrate altre due dosi di cocaina. Gli agenti poi si sono spostati nell’abitazione di un amico della coppia, un cubano di 32 anni. Questa volta, però, la perquisizione ha dato esito negativo. E’ stato lo stesso sudamericano a consegnare spontaneamente poco meno di due grammi di hashish che gli sono valsi la segnalazione in prefettura come assuntore.

Per il 37enne tunisino e la 48enne cubana, entrambi difesi dall’avvocato Giuliano Renzi, è scattato l’arresto. Il pm Giulia Bradanini ha disposto per entrambi il trasferimento in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse nei loro confronti sono detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e spendita di denaro falso.