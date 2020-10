Confcommercio boccia l’ipotesi che sta trapelando sulla possibile chiusura dei locali, dei ristoranti e dei pubblici esercizi in generale entro le 22 o entro le 23. Una decisione, che da Roma prenderebbero assieme ad altre, come l’obbligo di mascherina all’aperto o le multe per i trasgressori dai 500 ai 3.000 euro, a fronte dell’aumento dei contagi da coronavirus in questi ultimi giorni.Una mazzata per l’economia del Riminese.