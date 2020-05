Rimini. Coraggiosa Rimini torna a riunirsi. Venerdì 8 maggio si terrà un’assemblea on line alle ore 18

Gli attivisti e le attiviste di Emilia-Romagna Coraggiosa si “incontrano” in webconference. “Nonostante sia un momento molto complesso per tutti – dichiarano i referenti locali di Coraggiosa – le preoccupazioni si superano meglio insieme con la piena consapevolezza di alcuni limiti delle riunioni on line. Tuttavia è quanto mai importante organizzarsi e confrontarsi per condividere idee, riflessioni e anche perplessità e proprio per questo abbiamo chiesto di intervenire nella discussione sia alla Vicepresidente Elly Schlein, sia al Consigliere regionale Igor Taruffi. L’Assemblea, come tutte le precedenti, sarà aperta a ogni interessato al percorso della Lista che si è presentata alle scorse elezioni regionali. L’obbiettivo della riunione online è quello di ricevere un aggiornamento sia sulle iniziative programmate dalla Regione Emilia-Romagna, in risposta a questa emergenza globale, che sulle prospettive successive.” Per partecipare sarà sufficiente accedere dalle ore 18.00 di venerdì 8 maggio, con il proprio computer, tablet o smartphone, invitiamo gli interessati a scrivere una mail a coraggiosarimini@gmail.com per avere indicazioni sulle modalità di accesso. Maggiori informazioni anche sulla pagina facebook di Coraggiosa Rimini: https://www.facebook.com/coraggiosa.er.rimini/.