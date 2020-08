Rimini. Corda tesa e incidente: Comune si costituirà parte civile al processo

Come Amministrazione comunale di Santarcangelo ringraziamo innanzitutto la Stazione dei Carabinieri di Santarcangelo per il lavoro svolto e le indagini condotte in queste settimane per risalire ai responsabili del grave episodio del 28 luglio scorso, quando una corda tesa da una parte all’altra di via Andrea Costa ha causato la caduta di una ragazza in sella al suo scooter.

Il fatto che ad essere denunciati, al momento, siano due ragazzi, uno maggiorenne e uno minorenne non fa che aumentare lo sgomento per un’azione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi di quelle subite dalla ragazza coinvolta, alla quale rinnoviamo l’augurio di pronta guarigione.

In considerazione della gravità dell’episodio, insieme all’Amministrazione comunale di Poggio Torriana, Comune di residenza della ragazza, intendiamo costituirci parte civile nel processo penale a carico dei responsabili di quanto accaduto il 28 luglio. A questo proposito, i due Comuni valuteranno insieme ai loro legali le modalità di costituzione in sede processuale.

Accanto alla decisa risposta da parte delle istituzioni a questo episodio e agli atti vandalici che si sono verificati nelle scorse settimane anche nella nostra città, riteniamo ancora più importante e indispensabile aprire un dialogo soprattutto con quelle famiglie che attraversano momenti difficili, per affrontare i quali è possibile avvalersi anche della rete di servizi presente sul nostro territorio a partire dal Centro per le Famiglie. Questa e altre strutture professionali offrono infatti informazioni e consulenze per affrontare la vita familiare e le difficoltà che si incontrano nell’ambito del nucleo familiare e nella crescita dei giovani.