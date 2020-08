Rimini. Corda fra due alberi: “Volevamo fare uno scherzo ad un nostro amico che sarebbe dovuto passare di lì”

Identificati e denunciati i responsabili del terribile e gravissimo gesto che la scorsa settimana è costato ad una 21enne di Poggio Torriana la frattura scomposta della tibia. Lo avevamo annunciato che avrebbero fatto meglio a confessare: si tratta comunque di un maggiorenne e di un minorenne, entrambi di Santarcangelo. La giovane stava percorrendo in scooter, di notte, via Andrea Costa, quando all’improvviso si è ritrovata di fronte una corda di gomma tesa e legata a due pali della luce, uno da una parte e uno dall’altro della strada, ad altezza uomo. Decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona. “Volevamo fare uno scherzo ad un nostro amico che sarebbe dovuto passare di lì”: sarebbe questa la giustificazione dei due ragazzi di 18 e 17 anni. Quando, però si sono resi conto che l’amico non arrivava, sono scappati lasciando la corda tesa legata ai due pali. Sono stati così denunciati per lesioni gravi e blocco stradale in concorso. Non è comunque esclusa al momento la partecipazione di altri soggetti al crimine che poteva costare la vita alla vittima.