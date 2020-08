Rimini. Corda tesa fra due alberi: le immagini hanno ripreso tutto, presto individuati i responsabili

Manca poco per prenderli. Parliamo dei criminali che hanno tirato una corda di gomma tesa a altezza d’uomo tra due pali della luce facendo cadere a terra in scooter una ragazza ventiduenne di Poggio Torriana rimasta ferita. Così il sindaco di Santarcangelo lancia un appello: “Costituitevi”. Invitando così i responsabili a limitare i danni e fare un gesto di coraggio dopo quella vigliaccata. Dal canto loro i militari dell’Arma stanno già vagliando le immagini delle telecamere di alcuni negozi che hanno ripreso l’accaduto. Come dicevamo qualche riga sopra: manca poco e sapremo chi poteva causare la morte di una ragazzina con un gesto gravissimo ed ignobile.