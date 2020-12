Sono accusati di lesioni volontarie aggravate in concorso i due giovani che a Santarcangelo, in estate, tesero una corda in mezzo alla strada provocando un incidente. Il più giovane, non ancora quindicenne all’epoca dei fatti, sarà processato il 23 aprile 2021 davanti al Tribunale dei minorenni di Bologna. Nei suoi confronti è stato chiesto il giudizio immediato.