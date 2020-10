I contagi da Coronavirus odierni a Rimini e Provincia sono 67 (11 in più di ieri). La buona notizia è che sono tanti gli asintomatici, ben 48. 13 sono pazienti sporadici, individuati per sintomatologia; 41 per contatto con casi certi, per lo più famigliari, 12 per test professionali e 1 di rientro dall’estero (Albania). Nel riminese si registra anche il decesso di un uomo di 68 anni. A fronte di un lieve aumento in Regione, resta stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva a Rimini, 4.