Rimini. Coronavirus: morto un 68enne, due materne in isolamento

68enne positivo al Covid ma afflitto anche da altre patologie, dopo un mese di ricovero all’Infermi di Rimini, ieri è deceduto. Per quanto riguarda la scuola in altre due materne del Riminese si sono registrati contagi con la conseguente messa in isolamento dei bambini e del personale scolastico che ha avuto contatti diretti positivi. Alla scuola materna La giostra di via Cordevole a Rimini un bimbo è risultato positivo e tutta la sua classe è stata posta in isolamento in attesa dell’esito dei tamponi. Stessa situazione all’asilo Il Grillo Parlante di San Giovanni in Marignano dove ad avere il Covid è un’insegnante.