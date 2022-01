RIMINI. Corpolò: l’ex cinema Smeraldo nuovo centro polifunzionale

Condividi l'articolo

L’ex cinema Smeraldo diventa un centro culturale polifunzionale, luogo di incontro e aggregazione, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana ma volto a favorire la partecipazione di tutte le famiglie. A seguito di istruttoria pubblica è stato assegnato all’associazione E’ Titottc l’utilizzo gratuito per i prossimi sette anni dei locali dell’ex cinema di Corpolò, nella piazzetta del Tituccio.

Già utilizzato negli ultimi anni come punto di ritrovo per l’organizzazione di iniziative per la comunità di Corpolò, con l’assegnazione da parte dell’Amministrazione dei locali all’associazione E’ Titottc si vuole promuovere un progetto strutturato per favorire cultura, integrazione e incontro in una realtà che negli ultimi anni ha registrato una notevole crescita a livello di popolazione residente. Il progetto dell’associazione, attiva sul territorio da almeno 20 anni e aderente all’Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti – prevede numerose iniziative, corsi di musica per adulti e bambini, conferenze ed incontri culturali aperti alla cittadinanza, attività per i più anziani, un progetto trasversale di incontro e scambio tra generazioni.