Condividi l'articolo

CORSA AL VACCINO

Pensando di anticipare i tempi sull’appuntamento del 3 gennaio per la 3a dose mi sono imbattuto in una mega fila di non prenotati…Mi sa che aspetto il 3

Riziero Santi

Sono bastate queste poche righe su facebook per far scattare l’ira di tante persone nei riguardi del presidente della provincia e c’è chi addirittura gli ha scritto di doversi vergognare per aver anche solo pensato di farsi inoculare in un giorno dedicato ai fragili per non aspettare il proprio turno.