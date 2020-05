Rimini. Corsi per la ripartenza, al via i webinar formativi su digitale e gestione economica

Rimini, 28 maggio 2020 – Con il lockdown è emersa chiaramente la necessità di sapere sfruttare al meglio tutti gli strumenti di comunicazione digitale. Ora la ripartenza richiede anche di riconquistare terreno, mercato e visibilità. Per questo Cescot Rimini ha pensato di organizzare una serie di webinar formativi dedicati al digitale e alla gestione economica. In partenza nel mese di giugno, i corsi si terranno in videoconferenza in un’aula virtuale, e per le esercitazioni verrà fornito il supporto dei docenti via mail/Skype. L’ultimo giorno sarà rilasciato l’attestato di frequenza. Cescot offrirà inoltre assistenza post-corso mettendo a disposizione i servizi di Cescot Lavoro per tirocinii, segnalazioni ad aziende e ricerca di personale.

I webinar sono “Comunicazione digitale”, per imparare gli strumenti della comunicazione digitale e parlare con il tuo cliente più velocemente e con risultati migliori, anche nelle vendite; “Tools e trucchi di social media strategies”, strategie per migliorare la vendita attraverso i social network Facebook, Instagram e Tiktok; “Foto perfette per profili social efficaci”, imparare il linguaggio fotografico e grafico per i social network; “La gestione economico-finanziaria per la ripartenza”, per impostare un sistema integrato di controllo della gestione aziendale basato su budget previsionali e indicatori gestionali.

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito di Cescot Rimini https://www.cescot-rimini.com/ it/news/872/Nuovi-corsi-per- la-ripartenza.html