RIMINI. “COSA SARÀ”

Condividi l'articolo









“COSA SARÀ”

Rimini 8 luglio 2021. Primo appuntamento del weekend all’Arena Lido di Rimini: venerdì 9 luglio, dalle ore 21.30, è in programma la proiezione del film “Cosa sarà” (durata 101 minuti, anno 2020), diretto da Francesco Bruni. La pellicola narra la storia di Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart), un uomo che conduce una vita per nulla soddisfacente. Di lavoro fa il regista, ma non di certo uno di quelli dalla carriera sfavillante. Ma l’esistenza, già di per sé decadente di Bruno, viene scossa da un triste colpo basso. Dopo aver accusato un malore, l’uomo riceve una diagnosi scioccante: è affetto da una patologia e ha bisogno assolutamente di un donatore. L’improvvisa rivelazione sul suo stato di salute, porta Bruno a rivalutare quei legami familiari vacillanti, in particolare quello con Umberto, suo padre. È proprio dall’anziano genitore che il regista riceve l’ennesima sconvolgente scoperta della sua vita. Umberto, infatti, aveva tenuto per sé fino a quel momento un grande segreto, che porterà suo figlio a viaggiare per trovare qualcuno che possa veramente essergli di aiuto.

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20

Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro

Arena Lido (Darsena Marina di Rimini, via Ortigara 80) www.arenalido.it https://www.facebook.com/arenalidorimini

arenalidorimini@gmail.com