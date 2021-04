Voglio congratularmi con l’amico Cosimo Iaia per l’incarico ricevuto da Vittorio Sgarbi a responsabile e coordinatore politico per l’Emilia Romagna del movimento Rinascimento-Sgarbi.

Sarà una opportunità nel prossimo futuro per una Rimini che finalmente volge lo sguardo alla cultura.

Davide Frisoni

Consigliere Comunale

Presidente Commissione Cultura Comune di Rimini