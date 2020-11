Nella Costituente di centro destra, nata all’interno del consiglio comunale, manca il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi il quale non le ha mandate a dire parlando di fuga in avanti. Questa la replica di Carlo Rufo Spina, consigliere in attesa di approdare a Fratelli d’Italia: “Quelli che sono dentro in questo momento stanno portando un contributo, Renzi non si è fatto ancora sentire, non ci sono preclusioni nei confronti di nessuno”.