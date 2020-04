Rimini. Covid: 17 nuovi casi nel Riminese e altri 5 decessi

Scende con costanza il numero dei malati attivi di Coronavirus. Segnalati 17 nuovi casi positivi nella provincia di Rimini nelle ultime 24 ore portando il totale dall’inizio dell’epidemia a 1.990. Nell’ultima giornata, però, altre 5 persone hanno perso la vita facendo così salire a 201 i decessi. Questi i casi di positività sul territorio che si riferiscono non alla provincia di residenza ,ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.993 a Piacenza (75 in più rispetto a ieri), 3.144 a Parma (22 in più), 4.613 a Reggio Emilia (20 in più), 3.630 a Modena (21 in più), 3.977 a Bologna (80 in più), 375 le positività registrate a Imola (9 in più), 918 a Ferrara (9 in più). In Romagna sono complessivamente 4.527 (27 in più), di cui 981 a Ravenna (3 in più), 880 a Forlì (3 in più), 676 a Cesena (4 in più), 1.990 a Rimini (17 in più).