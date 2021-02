Rimini. COVID-19: I NUMERI DEI CONTROLLI

COVID-19: I NUMERI DEI CONTROLLI

Rimini, 5 febbraio 2021

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione, di vigilanza e sanzionatoria delle Forze di polizia fortemente impegnate sul fronte del contrasto al diffondersi della pandemia da Covid 19.

Al riguardo appare essere particolarmente significativo il dato relativo al quadrimestre ottobre 2020 – gennaio 2021:

• 55.651 persone controllate;

• 468 persone sanzionate;

• 5.048 esercizi controllati;

• 15 esercizi sanzionati.

Numeri che indicano un’attività costante e che non ammettono pausa neppure in fascia di “zona gialla”, come in questa fase, proprio per non abbassare la guardia in presenza di un virus che si diffonde in modo subdolo e che ancora richiede di indossare correttamente idonea mascherina e di non formare assembramenti nelle circostanze relazionali, oltre a consigliare un frequente lavaggio o sanificazione delle mani, importanti veicoli di diffusione del contagio.

Versante, quest’ultimo, che è stato oggetto di ulteriori approfondimenti nell’odierna riunione di coordinamento delle Forze di polizia presieduta dal Prefetto, nel corso della quale sono stati esaminati anche i recenti episodi verificatisi nel centro storico con aggressioni e danneggiamenti di cui si sono resi protagonisti gruppi di ragazzi.

Incontro in cui non solo è stata rinnovata l’attenzione di cui si è detto, ma è stato determinato il potenziamento dei dispositivi di controllo, soprattutto nel fine settimana, per l’attuazione di misure più stringenti, anche mediante l’impiego di pattuglie appiedate destinate, in particolare, ad un’azione di contrasto alla formazione di assembramenti.

L’invito alla cittadinanza attenta ed attiva, è anche quello di segnalare tempestivamente ai numeri di emergenza delle Forze di polizia, fatti o comportamenti illegittimi o anomali, per i quali si renderebbe necessario uno specifico intervento.