Rimini. Covid-19: la situazione aggiornata di ogni Comune. Bonaccini sulle mascherine: “Se obbligatorie, prezzi siano calmierati”

Si è svolta nel pomeriggio di ieri una riunione in videoconferenza dell’Unità di crisi per l’emergenza COVID-19, presieduta dal Prefetto, cui hanno preso parte il Presidente della provincia, tutti i Sindaci dei comuni del territorio, il direttore generale AUSL Romagna e l’Agenzia regionale di protezione civile per fare il punto sullo stato di attuazione delle misure adottate dalla Regione Emilia Romagna per la provincia di Rimini, con Ordinanza n. 61 dell’11 aprile u.s.

Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, in qualità di componente dell’Unità di crisi regionale, ha rappresentato al Tavolo l’esigenza della Regione di provvedere, anche con una eventuale ulteriore ordinanza, a chiarire alcuni aspetti applicativi dei regimi vigenti relativi ai territori di Piacenza e di Rimini in relazione, in particolare, alla possibilità di estendere anche ai due territori la previsione della movimentazione delle merci in entrata e in uscita dai magazzini delle aziende sospese, attività già consentite nel resto del territorio regionale e nazionale.

Tale esigenza, condivisa dai Sindaci, pertanto, comporterà l’adozione di un nuovo provvedimento, in attesa delle future determinazioni del Governo in esito al confronto nella Cabina di regia con le Regioni, prevista giovedì prossimo, nella quale sarà valutata l’entrata in vigore di un eventuale nuovo regime su tutto il territorio nazionale, di superamento dei codici ATECO e di considerazione di nuove filiere produttive, a decorrere dal 27 aprile p.v. , regime al quale i sindaci del territorio hanno fin d’ora espresso la volontà di allinearsi superando, se ricorrerà questa nuova ipotesi, l’attuale sistema di misure differenziato.

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 42 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di circa 720 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, se ne contano 6, comunicati dalla Regione.

Si attestano su 1.852 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.763 residenti in provincia e 89 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

5 pazienti sono maschi cui si aggiunge una donna. Di questi 3 sono ricoverati in ospedale, e altrettanti seguiti al proprio domicilio in isolamento poiché i sintomi sono compatibili con tale regime.

La Regione ha comunicato altri 4 decessi: 3 pazienti di sesso femminile di 79, 90 e 95 anni e 1 di sesso maschile di 85 anni.

Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti:

Comune Numero casi Rimini 679 Cattolica 230 Riccione 229 Misano Adriatico 118 San Giovanni in Marignano 129 Santarcangelo di Romagna 57 San Clemente 37 Montescudo-Monte Colombo 36 Morciano di Romagna 36 Coriano 67 Novafeltria 28 Bellaria Igea Marina 41 Saludecio 20 Verucchio 17 Pennabilli 10 Mondaino 9 San Leo 7 Montefiore Conca 8 Gemmano 4 Montegridolfo 6 Talamello 3 Poggio Torriana 6 Maiolo 2 Sant’Agata Feltria 1 TOTALE 1.775

Per tracciare i contagiati è necessaria “una sola app” a livello nazionale, in modo da non finire in “mille rivoli territoriali”. La dice il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, collegato ieri mattina in diretta con “L’aria che tira” su La7. Sulle mascherine: “Serve una decisione nazionale se devono servire nella fase 2 per i cittadini e lavoratori, si dica se sono utili o no. Se sì, si prenda una decisione nazionale per sapere se siano obbligatorie o no e anche sulle sanzioni per chi non le utilizza. Però poi bisogna anche che le persone le trovino e che i siano prezzi calmierati”.