Rimini. Covid-19, sempre meno contagiati, aumentano i guariti

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 27.110 casi di positività, 56 in più rispetto a giovedì. I test effettuati hanno raggiunto quota 253.497 (+4.906). Le nuove guarigioni sono 341 (17.166 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi. Purtroppo, si registrano 13 nuovi decessi: 9 uomini e 4 donne, per un totale di 3.943. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 1 in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Modena, 2 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), tre nel Forlivese ed uno in quella di Ravenna. Nessun nuovo decesso da fuori regione. Questi invece i casi di positività sul territorio i quali si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.412 a Piacenza (7 in più rispetto a giovedì), 3.353 a Parma (7 in più), 4.879 a Reggio Emilia (9 in più), 3.849 a Modena (10 in più), 4.463 a Bologna (12 in più), 390 le positività registrate a Imola (nessun nuovo caso), 978 a Ferrara (1 in più). In Romagna sono complessivamente 4.786.