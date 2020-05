Rimini. Covid-19: un morto e 5 contagiati in più nel Riminese

L’ultimo bilancio relativo al Covid-19 parla di un morto e cinque contagiati in più. Questo l’aggiornamento fornito dalla Regione Emilia Romagna ed aggiornato a domenica pomeriggio. Ecco i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.214 a Piacenza (39 in più rispetto a sabato), 3.204 a Parma (5 in più), 4.765 a Reggio Emilia (32 in più), 3.737 a Modena (33 in più), 4.164 a Bologna (40 in più), 386 le positività registrate a Imola (3 in più), 934 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 4.612 (12 in più), di cui 986 a Ravenna (3 in più), 905 a Forlì, 702 a Cesena e 2.027 a Rimini (5 in più).