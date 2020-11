In base ai dati di Infocamere – Movimprese e Stockview elaboratori dalla Camera di Commercio della Romagna, ci sono 7.306 posti di lavoro dipendente in meno nell’arco di tre mesi, da marzo a maggio 2020, peggior dato in regione, mentre commercio e turismo sono i settori più penalizzati. L’epidemia da Covid-19 colpisce non solo la salute ma anche l’economia del territorio.