Rimini. Covid al Marco Polo, scattano i tamponi per tutti

Positività per SARS COV 2 in studenti dell’Istituto Tecnico Turistico “Marco Polo” di Rimini, l’AUSL Romagna ha inviato alla scuola una comunicazione con la quale consiglia di effettuare tamponi su tutto il personale della scuola (studenti, docenti e ATA, e personale del Bar) “al fine di valutare la possibile trasmissione dell’infezione all’interno dell’Istituto, a tutela della stessa collettività scolastica e di tutte le famiglie coinvolte”. I tamponi saranno effettuati all’interno della scuola a partire dalle ore 13,30 di martedi 6 ottobre “con una scadenza che sarà comunicata quanto prima. Si raccomanda la scrupolosa osservanza dell’uso della mascherina per tutta la permanenza a scuola e di tutte le misure anti Covid di cui studenti e personale tutti hanno avuto ampia e dettagliata riformazione. Si raccomanda inoltre l’attenzione e la messa in atto di comportamenti di auto isolamento in presenza di sintomi così come richiamato nella nota AUSL allegata”. Inoltre da oggi lunedi 5 ottobre il Bar intyerno dell’istituto rimarrà chiuso in via precauzionale “fino a data da destinarsi”.