Rimini. Covid, allarme di Croatti: “Senso di responsabilità non c’è da parte di un buon numero di cittadini”

Teatro e cinema non possono fermarsi, lo sport non può fermarsi, i ristoranti non possono fermarsi… Tutte queste attività si sono adeguate con grande responsabilità a quanto imposto dalla normativa Covid, acquistando dispositivi e creando procedure, che per lo più vengono rispettate. È giusto farli chiudere oggi? No, non è giusto. Ma è necessario.

Purtroppo lo stesso senso di responsabilità non c’è da parte di un buon numero di cittadini, che noncuranti del pericolo al quale si espongono ed espongono i propri cari, continuano a far finta che la pandemia sia finita. Ma purtroppo non è così.

Con buona pace di Bruno Vespa, che il 15 ottobre dalla sua trasmissione si chiedeva perché ci si doveva allarmare con il 90% delle terapie intensive libero, in soli 10 giorni i ricoverati sono raddoppiati. Se il trend resterà questo, il 14 novembre si raggiungerà lo stesso picco del 3 aprile scorso: più di 4mila ricoverati in terapia intensiva. Perciò è necessario interrompere con urgenza la catena del contagio, offrendo ai cittadini le minori occasioni possibili per uscire di casa. Ogni possibilità di svago o incontro sociale va eliminato o ridotto al minimo. Non c’è altra via. Non è giusto, ma è necessario. Il nemico di tutti è il virus, non chi prende le misure per contenerlo.

Si poteva fare di più per evitare di arrivare a questo? Si poteva fare meglio? È evidente di si. Si è avuto il tempo è le risorse per farlo. Specialmente i comparti sanità e trasporti, che giocano un ruolo fondamentale in questa partita per la vita, sia a livello governativo che regionale non hanno saputo applicare quanto previsto dai diversi decreti.

Ognuno deve prendersi le sue responsabilità, questo è chiaro. Se l’articolo 2 del Decreto Rilancio aveva previsto 3.500 nuovi posti letto in terapia intensiva, stanziando ben 600 milioni di euro, così da garantire 14 ogni 100mila abitanti su tutto il territorio nazionale, e ad oggi non sono stati creati nemmeno la metà, bisogna capire chi è che ha sbagliato.

Le regioni hanno presentato i loro progetti “privi di dettagli tecnici, operativi e logistici necessari per poter avviare le gare” come spiegato dal Commissario Arcuri. Conseguentemente il bando relativo è stato pubblicato solo a inizio ottobre. Il Ministro Speranza avrebbe dovuto vigilare e coordinare affinché non si creassero questi inaccettabili ritardi.

Per quanto riguarda i trasporti, è evidente che manca una strategia chiara, un piano definito e sopratutto controlli. La Ministra De Micheli non ha mai avviato l’opera, estremamente necessaria in questo momento, di coordinamento e sollecitazione verso i gestori del trasporto pubblico locale.

Per un governo e un parlamento che stanno dando davvero il massimo in una situazione estremamente grave per il Paese, è inaccettabile che ci siano queste lacune.

In soccorso delle categorie interessate dal nuovo decreto, come annunciato dai ministri Patuanelli e Gualtieri, per far fronte alle inevitabili perdite è già pronto un nuovo provvedimento d’urgenza, atteso domani in Gazzetta. Con questo verranno attivati ristori a fondo perduto per le imprese che sono state limitate o chiuse, con l’obiettivo di completare l’erogazione già entro la metà del prossimo mese. L’aiuto sarà svincolandolo dalla perdita di fatturato e ponendo come criterio per stabilire l’accesso ai ristori, che dovrebbero coinvolgere 350mila imprese, il codice Ateco. Oltre a questa misura, verranno prorogati Cassa integrazione, reddito d’emergenza per lavoratori di turismo, sport e spettacolo e sarà bloccata la rata di dicembre dell’Imu.