Rimini. Covid, altre cinque classi in isolamento

Altre cinque le classi messe in isolamento e raffica di tamponi a tutti gli alunni coinvolti, si stima oltre 120, per trovare eventuale nuovi contagi. Ieri 179 contagi in tutta l’Emilia Romagna, con una età media di 42 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda il Riminese, si tratta di 12 maschi e 25 donne. In isolamento domiciliare sono in 36, mentre il solo don Giorgio dell’Ospedale, parroco dei Santissimi Angeli Custodi di Riccione, è ricoverato. Gli ultimi 5 casi sono poi emersi a seguito dal rientro dall’estero, da Albania, Grecia, Spagna e Romania. Sul fronte scuole a seguito di attività di tracciamento dei contatti, l’Igiene pubblica di Rimini ha individuato altri casi di positività tra studenti, insegnanti e personale scolastico in cinque istituti, per i quali sono stati attivati provvedimenti di isolamento domiciliare, sebbene, a seguito dei sopralluoghi effettuati, sia emerso che in tutte le scuole sono rigorosamente rispettati i protocolli mirati ad evitare i contagi da Covid 19. Nello specifico si tratta di una scuola elementare a Rimini, e di due scuole medie, una Rimini e un’altra a Riccione; inoltre ci sono due istituti superiori, il Marco Polo e le Maestre Pie. Gli isolamenti sono stati previsti per gli allievi e per il relativo personale scolastico, delle classi frequentate dai ragazzi positivi, in quanto questi ultimi presentano dei sintomi. Le due scuole superiori avevano già avuto positività nei giorni scorsi ma non erano stati previsti isolamenti. Ora la situazione è cambiata: al Marco Polo, a seguito della positività di un ulteriore studente, e alle Maestre Pie, in seguito alla positività di un insegnante e di un addetto del personale scolastico, sono state poste in isolamento le relative classi. Alle scuole medie Panzini, in piazzale Gramsci, è stato trovato uno studente positivo ma la classe per il momento non è stata posta in isolamento.