Rimini. Covid: anche ieri si sono registrati nuovi casi in diverse scuole del Riminese

Anche ieri si sono registrati nuovi casi in diverse scuole del Riminese, come del resto era avvenuto il giorno prima. Un’alunna è risultata positiva al liceo classico di Rimini Giulio Cesare: l’Azienda sanitaria locale procederà ai tamponi di ragazzi e docenti interessati. La classe ha partecipato alle lezioni in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza come da protocollo, attendendo la visita dell’Ausl. L’ispezione sanitaria è andata a buon fine e non è stata riscontrata nessuna irregolarità.

Situazione simile anche anche in un altra scuola superiore del Riminese dove è stato trovato positivo al coronavirus un insegnante. Anche qui il personale del servizio Igiene pubblica ha effettuato un sopralluogo, constatando il rispetto delle normative e dei protocolli finalizzati a contrastare il rischio di contagio. Gli studenti e il personale docente che hanno avuto contatti con l’insegnante verranno sottoposti a tampone.

Caso analogo anche all’elementare del Maestre Pie dove a risultare positivo è stato un bidello: ispezione Ausl positiva e tamponi solo per i contatti più diretti.

L’altro contagiato riguarda la scuola media Marvelli ed è uno studente. La dirigente scolastica ha disposto da lunedì al 21 ottobre l’obbligo di indossare la mascherina anche al banco.