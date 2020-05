Rimini. Covid, ben 19 guarigioni e 5 contagi: prosegue il trend positivo nel Riminese

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano oggi 19 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 5, comunicati dalla Regione, di cui 2 residenti fuori provincia. I casi odierni riguardano 2 donne e 3 uomini. Al riguardo, un paziente è ricoverato mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Le positività derivano principalmente da test di screening.

Oggi non sono stati comunicati decessi.

In un quadro complessivo, dall’inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2.150 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei guariti è di circa 1.700, di cui 1.662 residenti in provincia.

Secondo le stime effettuate dall’AUSL sulla base dei dati disponibili, sono 163 i pazienti attuali.