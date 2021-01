Rimini. Covid, CAPACITÀ DI CARICO DEI MEZZI le Faq

CAPACITÀ DI CARICO DEI MEZZI

Come specificato dal DPCM del 3 novembre 2020 art. 1 comma 9 lettera mm), a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento (questo coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti).

Su ogni bus viene riportata sul fronte l’indicazione del numero di posti disponibili per tipologia di vettura. Esempio di cartello esposto:

CORSE DI POTENZIAMENTO

A partire da lunedì 18 gennaio 2021, data del ritorno degli studenti degli istituti secondari superiori in presenza al 50% come previsto dal Dpcm 14 gennaio 2021, alla luce della riduzione della capacità di carico di passeggeri degli autobus (al 50% come da DPCM 3 dicembre 2020 art. 1 comma s), la normale programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale viene rinforzata, dopo confronto con l’Agenzia AMR e gli Istituti Scolastici, attraverso corse integrative dettagliate per ciascun territorio nei documenti qui sotto scaricabili:

FORLÌ-CESENA • RAVENNA • RIMINI

(I documenti saranno aggiornati alla luce degli eventuali aggiustamenti che si renderanno necessari)

I bus di rinforzo non saranno esclusivamente mezzi Start Romagna ma potranno essere bus di tipologia turistica (bus da noleggio), identificabili comunque attraverso cartelli indicatori posti sul fronte dei veicoli (vedi esempio sottostante)

MISURE DI CONTENIMENTO DA ADOTTARE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Sono in vigore nuove regole per il trasporto pubblico locale contenute nel DPCM del 26.04.20 e successivi:

• È introdotto l’obbligo di indossare la mascherina a bordo bus e alla fermata di attesa.

• La porta anteriore del mezzo resterà chiusa, per la salita e la discesa potranno essere utilizzate le altre porte nel rispetto dell’apposita segnaletica che sarà esposta.

• È consigliato l’acquisto di titoli di viaggio on line o con app. La vendita da parte del conducente è sospesa. Le emettitrici di bordo ove presenti sono invece utilizzabili.

Il decreto prevede dettagliate raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti.

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.

• Utilizzo dell’App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus.

• Indossare necessariamente una mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca.

FAQ

1. Devo indossare la mascherina per salire a bordo dei mezzi pubblici?

Sì, è obbligatorio indossare la mascherina per salire sui mezzi pubblici e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

L’obbligo di mascherina vale anche per l’attesa del bus alla fermata e del traghetto alla banchina.

Sono esenti dall’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. Devo indossare i guanti per salire a bordo dei mezzi pubblici?

Non è previsto l’obbligo di indossare i guanti sui mezzi pubblici, ma come da indicazioni del Ministero della Sanità è comunque consigliato detergersi frequentemente le mani.

3. Se alla fermata è presente un utente senza mascherina come si comporta l’autista?

L’autista è autorizzato a lasciare a terra un cliente che intende salire senza mascherina a bordo dell’autobus.

4. Quante persone possono salire a bordo dei mezzi?

A bordo viene applicata la limitazione della capienza dei mezzi sulla base dei DPCM in vigore: è infatti consentita la salita a bordo ad un numero limitato di passeggeri a seconda del tipo di servizio svolto (urbano, suburbano o extraurbano). La capienza massima viene indicata al pubblico attraverso appositi cartelli esposti sul fronte del mezzo.

5. Come sono regolate la salita e la discesa dai bus?

La porta anteriore del veicolo non è al momento utilizzabile per la salita a bordo bus.

Bus a 3 porte: si sale dalla porta posteriore e si scende da quella centrale.

Bus a due porte: si scende e si sale dalla porta posteriore; la precedenza va data ai passeggeri in discesa.

Sulle porte di tutti i bus sono comunque presenti appositi cartelli indicatori che regolano i flussi di accesso al mezzo secondo le nuove disposizioni.

6. Cosa viene fatto per far rispettare la distanza anti-contagio?

Il distanziamento interpersonale viene indicato dalle diverse informative presenti a terra e a bordo bus.

7. Gli autobus sono sanificati?

Tutti gli autobus vengono sanificati una volta al giorno da personale specializzato utilizzando prodotti antivirali conformi alla normativa vigente e valutati in collaborazione con il medico aziendale; in caso di necessità o su richiesta del conducente la sanificazione può avvenire anche più volte nello stesso giorno.

8. Se sull’autobus ci sono troppe persone mi lasciano a terra alla fermata?

Nel caso l’autobus non abbia più posti disponibili rispetto alla capienza massima fissata (indicata sul cartello esposto sul fronte del bus) il conducente provvederà a segnalare alla centrale operativa la presenza di passeggeri a terra.

Il passeggero è invitato a restare in attesa alla fermata per l’utilizzo della corsa successiva o dell’eventuale corsa bis.

9. E’ possibile prenotare le corse e il posto sull’autobus?

Al momento non è previsto il servizio di prenotazione delle corse o del posto per i servizi di trasporto pubblico locale, fatta eccezione per i servizi a chiamata già strutturati con questa modalità

10. Se non riesco a convalidare il titolo di viaggio cosa devo fare?

In presenza di limitazioni all’accesso dei dispositivi di bordo (validatori) l’utente è invitato a riportare con penna indelebile sul titolo di viaggio data e ora dell’utilizzo del biglietto.

Ricordiamo che la falsificazione della validazione è considerata reato penale.

11. Si possono acquistare i biglietti sull’autobus o all’emettitrice automatica?

Al momento la vendita a bordo da parte del conducente è sospesa. Sono invece funzionanti, ove disponibili, le emettitrici automatiche di bordo (solo bacino di Rimini) che rilasciano titoli con sovrapprezzo.

E’ in ogni caso consigliato premunirsi del titolo di viaggio o presso I Punti Bus , presso le rivendite autorizzate oppure è possibile acquistarli con le app disponibili: DropTicket, myCicero, Roger e Muver.





Per informazioni puoi rivolgerti ai nostri servizi, attivi nei giorni feriali con orario 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì, 8:00-14:00 il sabato: