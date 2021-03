Oggi l’Emilia Romagna scende abbondantemente sotto i 2mila contagi, sono 1.569. Un dato anticipato in commissione dall’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini secondo cui il calo testimonia, come spiegato ieri anche dal presidente Bonaccini, testimonia il raggiungimento del picco e lo stop alla crescita esponenziale. Sarebbero i primi effetti delle settimane in zona rossa. In calo anche l’Rt, a cavallo dell’1, e i contagi per 100.000 abitanti, scesi a circa 298.