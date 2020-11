Rimini. Covid, don Redeo in condizioni critiche

L’emergenza covid ha portato i parroci ad usare la tecnologia. Don Tarcisio Tamburini, a Villaggio Primo Maggio, ha “riaperto” la pagina Facebook della parrocchia, così che i più anziani possano seguire la Santa messa da casa. Lo stesso ha fatto San Raffaele e da domenica scorsa anche Sant’Agostino trasmette la messa in streaming. Anche perché purtroppo sono ormai diversi i sacerdoti contagiati. Il più grave, al momento, è don Redeo Baffoni, già rettore della chiesa di Santa Rita. La sua situazione è critica. Intanto l’intera Casa del Clero è in quarantena dopo la positività riscontrata a don Enrico De Luigi. Anche don Daniele Giunchi, parroco di Viserbella è stato colpito ma in forma leggera. La comunità dei Cappuccini di Santarcangelo è tutta in quarantena a causa di un confratello positivo. E anche don Andrea Turchini, neo rettore del Seminario di Bologna e contagiato durante la prima ondata, si è messo in quarantena preventiva vista la positività di alcuni seminaristi.