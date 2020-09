Rimini. Covid e isolamento domiciliare: due classi non si presentano a scuola

Due classi del liceo scientifico Einstein non si sono presentate ieri mattina a scuola. Si tratta di una ventina di alunni, che, in base a quanto riferito da Asl Romagna, erano stati posti in isolamento domiciliare, dato che avevano avuto contatti con un coetaneo, iscritto a un’altra scuola, risultato positivo al Covid già prima del rientro sui banchi. La decisione delle due classi del liceo Einstein di restare a casa sarebbe stata presa dalle famiglie per maggiore sicurezza: nessuna comunicazione ufficiale, infatti, sarebbe giunta alla dirigenza della scuola. Secondo quanto riferito da Asl, come detto, gli studenti isolati al domicilio in attesa del tampone sono una ventina, e il ragazzo positivo ha contratto il contagio in ambito famigliare.