Rimini. Covid, Emilia Romagna verso la zona gialla?

Si osserva una “diminuzione del rischio di una epidemia non controllata è non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 ma in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA”. Lo si legge nella bozza di monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della salute.

Nel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita.

Sono 12 le Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (stesso numero della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, invece, è sceso sotto la soglia critica (30%).

L’Emilia Romagna rimarrà arancione, ma il calo dei contagi per questa settimana, qualora fosse confermato nei prossimi tre giorni e nella settimana successiva, potrebbe portare all’agognata classificazione in zona gialla a partire da inizio febbraio.