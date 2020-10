C0vid, sul fronte scolastico, oggi sono emerse positività alla scuola media di Mondaino, e in due istituti superiori riminesi. In tutti e tre i casi si tratta di studenti. Per compagni e personale previsti i tamponi, ma non risultano al momento quarantene. Intanto le scuole superiori si attivano per svolgere, come da ultime disposizioni nazionali e regionali, la didattica a distanza.