Rimini. Covid, i numeri aggiornati di tutti i Comuni: i casi gravi calano ogni giorno

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 88 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di circa 620 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, alla giornata di ieri – ultimo dato ufficiale disponibile – se ne contano 13, comunicati dalla Regione.

Si attestano su 1.818 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.729 residenti in provincia e 89 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato odierno, 2 pazienti sono maschi e 11 femmine. Al riguardo, 3 sono ricoverati in ospedale e gli altri 10 sono seguiti al proprio domicilio in isolamento poiché i sintomi sono compatibili con tale regime.

La Regione ha comunicato altri 5 decessi, che riguardano 2 pazienti di sesso maschile di 80 e 89 anni e 3 di sesso femminile di 75, 89 e 91 anni.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: