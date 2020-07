Rimini. Covid in albergo: se turista positivo anche famigliari devono lasciare struttura

Covid, ecco il protocollo dell’Ausl Romagna per prevenire focolai. Nel caso in cui un turista, ospite in un hotel, abbia la febbre l’albergatore è tenuto ad avvisare l’Ausl. Egli inoltre non può uscire dalla sua stanza in attesa della visita del personale medico. In caso di in quadro clinico particolarmente grave le unità Usca vanno in albergo ed effettuano il tampone. Se invece la febbre è lieve e non ci sono altri sintomi, allora i tempi possono essere leggermente diversi. Si avverte il servizio di Igiene pubblica e tramite gli infermieri procediamo al tampone. E a proposito di tampone se esso è negativo, il turista non è soggetto a quarantena e può riprendere la vacanza. In caso di positività invece ma di un quadro clinico non grave il turista viene trasferito in un covid-hotel dove sarà seguito quotidianamente valutando l’evoluzione della situazione. E i familiari che condividono eventualmente la camera col paziente? Devono essere invitati a tornare a casa ma se decidono di rimanere in zona, il loro soggiorno non può proseguire nell’hotel ma devono individuare un appartamento dove possono seguire il periodo di 14 giorni di isolamento previsto.