Rimini. Covid in fuga decisa dal Riminese: tre contagi e ben 21 guarigioni

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano oggi 21 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 3, comunicati dalla Regione. I casi odierni riguardano 2 donne e un uomo, tutti in isolamento domiciliare.

Oggi non sono stati comunicati decessi.

In un quadro complessivo, dall’inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2.145 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei guariti è di circa 1.680, di cui 1.644 residenti in provincia.

Secondo le stime effettuate dall’AUSL sulla base dei dati disponibili, sono 178 i pazienti attuali.