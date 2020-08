Rimini. Covid, in provincia di Rimini i nuovi casi registrati sono 7, tutti senza sintomi

Covid, in provincia di Rimini i nuovi casi registrati sono 7, tutti senza sintomi: i tratta di 2 uomini e 5 donne, tutti in isolamento domiciliare. Due fanno riferimento a rientri dalla Macedonia e dunque erano già in isolamento al momento della diagnosi, così come gli altri 5 che fanno riferimento a contact tracing da contatti famigliari.

Oggi non si sono registrate guarigioni.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.746 a Piacenza (+3, tutti sintomatici), 3.886 a Parma (+7, di cui 6 sintomatici), 5.320 a Reggio Emilia (+18, di cui 9 sintomatici), 4.308 a Modena (+25, di cui 9 sintomatici), 5.555 a Bologna (+21, di cui 15 sintomatici), 459 casi a Imola (+1, sintomatico), 1.171 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 1.283 a Ravenna (+15, di cui 5 sintomatici), 1.034 a Forlì (+8, di cui 4 sintomatici), 886 a Cesena (+9, di cui 5 sintomatici) e 2.383 a Rimini (+7, nessun sintomatico).