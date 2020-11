Rimini. Covid: la situazione aggiornata

Covid: il sindaco di Rimini chiude il plesso “De Amicis”. Stessa sorte per la casa di riposo riccionese “Pullè” che registra 9 casi fra gli anziani e 4 fra gli operatori in seguito allo screening che regolarmente viene eseguito dall’Ausl Romagna sulle case di riposo. Gli anziani sono tutti asintomatici, solo uno dei dipendenti ha lievi sintomi. Le persone risultate positive sono state immediatamente isolate e già da tempo le visite esterne erano state sospese per ovvi motivi di sicurezza sanitaria. La residenza “Pullé” ospita 54 anziani, con 60 posti letto disponibili. In tutta la regione ieri sono stati registrati 1.912 casi in più rispetto a lunedì, 122 dei quali nella provincia riminese (29 i sintomatici). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 12, tre in più rispetto al giorno precedente. La provincia con più contagi è Modena (569).