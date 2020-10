Tra i nuovi casi positivi del Riminese, anche quelli rilevati in una scuola materna di Bellaria e nei licei classico e linguistico dell’istituto Giulio Cesare Valgimigli. Disposto l’isolamento sia per le due classi della scuola materna “Il bosco incantato”, che nei due licei. In Regione, invece, il numero dei nuovi casi di coronavirus è pari a 339, rilevati attraverso un numero record di tamponi: 15mila e 607.