Rimini. Covid, locali: ora c’è orario di chiusura e di riapertura

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, e quelle di ristorazione, consentite solo dalle 6 del mattino alla mezzanotte con consumo al tavolo. E dalle 6 del mattino fino alle 21 in assenza di consumo al tavolo. Inoltre, la consumazione sul posto o nelle adiacenze il punto vendita di alimenti e bevande da asporto è vietata dopo le 21 e fino alle 6 del giorno seguente (mentre la vendita può avvenire senza limiti di orari). Bar, ristoranti e asporto non potranno riaprire nei minuti o nelle ore successive alla mezzanotte. La regione Emilia Romagna è corsa ai ripari dopo che alcuni locali avevano aggirato legalmente le regole del Dpcm, che prevedono l’orario di chiusura ma non di riapertura.