Rimini. Covid, negativi tutti i tamponi in squadra: il Rimini calcio riprende gli allenamenti

A seguito del ciclo di tamponi antigenici effettuato questa mattina sull’intero gruppo squadra per l’individuazione della positività al Covid 19, tutti i tesserati sono risultati negativi. “A tal proposito ed accertato che nel periodo di sorveglianza non sono emersi sintomi riconducibili all’infezione, l’Ausl della Romagna ha comunicato la conclusione del periodo di quarantena” si legge in una nota della società Rimini Calcio. Pertanto, gli allenamenti della prima squadra riprenderanno domani alle ore 14:30 sul terreno del “Romeo Neri”. I due calciatori risultati positivi al covid-19 nei giorni scorsi, sono ancora tali“.