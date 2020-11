Rimini. Covid, nel Riminese 10 morti negli ultimi giorni: l’età delle vittime e dove risiedevano

Covid: a Rimini i nuovi casi sono 225, con una prevalenza di sintomatici, 115, contro 110 asintomatici, e sono stati comunicati dieci decessi. Tre i pazienti in più ricoverati in terapia intensiva. Va specificato che le dieci morti a Rimini (36 in regione), sono da considerare nell’arco di diversi giorni. E sono, nello specifico, sei donne: tre di Rimini di 85, 90 e 94 anni; una di Riccione di 89 anni; una di Coriano di 86 anni; una di Poggio Torriana di 89 anni. I quattro morti di sesso maschile sono invece tre di Rimini di 70, 79 e 89 anni e uno di Riccione di 87 anni. Da segnalare dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono stati complessivamente 5.044.